Резкая реакция Бубнова на готовность Дзюбы вернуться в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал желание Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.
– Ждeте возвращения Дзюбы в «Спартак»?
– Смотри. Насчeт того, что он ещe годик поиграет. Артeм, зачем?.. Тебе в ухо так вчера дали, что у тебя ещe хуже может с головой стать. Зачем тебе эти травмы? Раз.
Во-вторых, куда ты в «Спартак» пойдeшь? Куда, на какую позицию? Какую роль ты будешь исполнять? Роль сыра?
- Артем играет в футбол на профессиональном уровне с 2006 года. Тогда он дебютировал в чемпионате России в составе «Спартака» под руководством уже ушедшего из жизни Владимира Федотова.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола. На его счету больше всех голов в чемпионате России, а также за сборную России. Туда игрока не вызывали с прошлого марта.
- В августе Артему исполнится 38 лет. Дзюба не исключал, что летом завершит игровую карьеру.
