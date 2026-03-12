Резкая реакция Бубнова на готовность Дзюбы вернуться в «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал желание Артема Дзюбы вернуться в московский клуб.

– Ждeте возвращения Дзюбы в «Спартак»?

– Смотри. Насчeт того, что он ещe годик поиграет. Артeм, зачем?.. Тебе в ухо так вчера дали, что у тебя ещe хуже может с головой стать. Зачем тебе эти травмы? Раз.

Во-вторых, куда ты в «Спартак» пойдeшь? Куда, на какую позицию? Какую роль ты будешь исполнять? Роль сыра?