Артета высказался о 8 победах «Арсенала» в 8 матчах Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом» (3:2).

Он также подвел итоги этой стадии турнира, в которой лондонцы одержали 8 побед в 8 играх.

«Я горжусь всеми игроками и нашими результатами на первом этапе турнира. Выиграть восемь матчей подряд в Лиге чемпионов очень сложно, сами видите, что происходило с другими командами, так что нам надо это признать.

Сегодняшняя игра началась очень хорошо, учитывая все замены. Все показали именно такое отношение к делу, какое и необходимо, какое мы и требовали. Есть разочарование от того, что мы пропустили два гола, а также от уровня эффективности, потому что мы должны были забить намного больше голов. Но это хороший способ закончить первую половину турнира.

Важнее всего было избежать дополнительных двух матчей, учитывая наше расписание, а потом выжать максимум из того, что у нас будет. Посмотрим, кто станет следующим соперником, а до тех пор мы будем заняты другими турнирами», – сказал Артета.