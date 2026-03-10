Гвардиола упомянул новую девушку Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос о травме форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Сообщалось, что футболист летал в Париж для дополнительного обследования колена.

Якобы 27-летний француз не доверяет врачам «Реала».

В Мадрид он вернулся с актрисой Эстер Экспосито.

– Свидетельствует ли поездка в Париж о недоверии Мбаппе к медицинскому персоналу «Реала»?

– Неужели это действительно важно?! Вы думаете, мое мнение о восстановлении Мбаппе имеет значение? Он был в Париже, кстати, он был там не один...

Такое случается в любом клубе. Честно говоря, я не тот, кто имеет право высказывать свое мнение по этому поводу...