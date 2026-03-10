Гвардиола упомянул новую девушку Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос о травме форварда «Реала» Килиана Мбаппе.
- Сообщалось, что футболист летал в Париж для дополнительного обследования колена.
- Якобы 27-летний француз не доверяет врачам «Реала».
- В Мадрид он вернулся с актрисой Эстер Экспосито.
– Свидетельствует ли поездка в Париж о недоверии Мбаппе к медицинскому персоналу «Реала»?
– Неужели это действительно важно?! Вы думаете, мое мнение о восстановлении Мбаппе имеет значение? Он был в Париже, кстати, он был там не один...
Такое случается в любом клубе. Честно говоря, я не тот, кто имеет право высказывать свое мнение по этому поводу...
- «Реал» примет «Сити» в среду, 11 марта, в 23:00 по московскому времени.
- Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 17 марта в Манчестере.
Источник: City Xtra