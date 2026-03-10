«Тоттенхэм» заменил вратаря, пропустившего 3 гола от «Атлетико» к 15-й минуте

«Тоттенхэм» оглушительно провалил начало первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Лондонцы пропустили три мяча к 15-й минуте. Два из трех голов стали следствием ошибок вратаря Антонина Кински. На 17-й минуте его заменили на Гульельмо Викарио.

Вышедший голкипер пропустил на 22-й минуте еще один гол. Спустя четыре минуты команда Игора Тудора один мяч отыграла.