«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника

Сегодня, 09:59

Футбольный агент Пини Захави пытался трудоустроить Луку Вушковича в «Барселону».

Каталонскому клубу предложили купить 19-летнего центрального защитника, но те отказались.

Приоритет «Барсы» – трансфер более опытного игрока обороны вроде Алессандро Бастони («Интер») или Кристиана Ромеро («Тоттенхэм»).

  • Вушкович проводит сезон в аренде в «Гамбурге»: 28 матчей, 5 голов, 1 ассист.
  • Права на хорвата принадлежат «Тоттенхэму».
  • За год он подорожал в 5 раз – с 12 до 60 миллионов евро.
  • Сообщалось, что центрбек также интересен «Баварии».

Гамбург Тоттенхэм Барселона Вушкович Лука
