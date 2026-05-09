«Барселоне» предложили 60-миллионного защитника

Футбольный агент Пини Захави пытался трудоустроить Луку Вушковича в «Барселону».
Каталонскому клубу предложили купить 19-летнего центрального защитника, но те отказались.
Приоритет «Барсы» – трансфер более опытного игрока обороны вроде Алессандро Бастони («Интер») или Кристиана Ромеро («Тоттенхэм»).
- Вушкович проводит сезон в аренде в «Гамбурге»: 28 матчей, 5 голов, 1 ассист.
- Права на хорвата принадлежат «Тоттенхэму».
- За год он подорожал в 5 раз – с 12 до 60 миллионов евро.
- Сообщалось, что центрбек также интересен «Баварии».
Источник: Sport.es