Флик высказался о ничьей «Барселоны» с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

«Меня порадовал результат. Мы не лучшим образом работали с мячом. Без него мы хорошо боролись, защищались как команда. На этом стадионе нелегко играть, учитывая давление и атмосферу. Под прессингом мы допустили много ошибок.

Это нормально. Мы провели много матчей. Нам надо играть лучше. Позитивный момент – это результат. Вырвать эту ничью, проигрывая в один мяч, – фантастика.

Сыграет ли «Барселона» по-другому на «Камп Ноу»? Да, конечно.

Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил. У соперника очень быстрые футболисты, но защитой я доволен.

Играть было нелегко. Мы допустили много ошибок, много фолили и теряли мяч.

Нам нужно отдохнуть. В воскресенье будет новый матч, у нас есть время на отдых и хорошую подготовку. Таков уровень соревнований – надо адаптироваться», – сказал Флик.