Президент «Реала» искал тренера и игроков команды после вылета из Лиги чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес посетил раздевалку команды после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» в Мюнхене.
Руководитель клуба спустился туда, «чтобы найти тренера и игроков».
«Мне пока не удалось с ним увидеться», – сказал главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в интервью сразу после игры.
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1, а во второй со счетом 4:3 и вышел в полуфинал турнира.
