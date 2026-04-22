Семин пропустил только 1 финал Лиги чемпионов за 30 лет

Вчера, 13:32

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России 78-летний Юрий Семин рассказал, что почти всегда посещает финалы Лиги чемпионов.

– Какой финал Лиги чемпионов вы посетили впервые?

– В Риме в каком году был финал «Ювентус» – «Аякс» [в 1996-м после ничьей 1:1 туринцы победили по пенальти 4:2]? Вот этот. И с тех пор, мне кажется, я один всего пропустил. Какой – не помню.

30 лет подряд езжу на финалы. Были и хорошие билеты, и не очень. Я прихожу на стадион, вижу людей, вижу ажиотаж всего города. Это большой праздник. И я хочу этого праздника для души.

У меня было достаточно много международных матчей, но мне хочется опять окунуться, увидеть то, чего ты когда-то не сделал. Все города я видел, а каждый финал – разный.

  • В 2026 году финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.
  • В 2027-м финал состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Еще по теме:
Определился победитель Юношеской лиги УЕФА
В «Реале» считают, что вылет из ЛЧ мог быть местью со стороны УЕФА 4
Арбелоа высказался о будущем Камавинга в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
Главные новости
«Зенит» потерял очки, «Челси» уволил тренера, «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ и другие новости
02:00
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
01:47
ВидеоМостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»
01:36
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко
01:14
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
00:47
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
Вчера, 23:55
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
Все новости
Все новости
Семин пропустил только 1 финал Лиги чемпионов за 30 лет
Вчера, 13:32
Определился победитель Юношеской лиги УЕФА
20 апреля
В «Реале» считают, что вылет из ЛЧ мог быть местью со стороны УЕФА
20 апреля
4
Арбелоа высказался о будущем Камавинга в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
20 апреля
Стали известны еще два участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20 апреля
Кержаков назвал полуфиналиста Лиги чемпионов с отвратительным футболом
18 апреля
Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА
18 апреля
Прогноз Бубнова на победителя Лиги чемпионов
18 апреля
4
ФотоРоссийский игрок попал в символическую сборную 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля
8
Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке
17 апреля
Орлов – о футболисте «Реала»: «Ну идиот!»
17 апреля
5
«Реал» потерял лидерство в клубном рейтинге УЕФА
17 апреля
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
17 апреля
1
Мбаппе прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
17 апреля
В полуфиналах еврокубков сыграют 4 клуба из Англии и 0 из Италии
17 апреля
Камавинга впервые прокомментировал свое странное удаление в матче с «Баварией»
17 апреля
1
ФотоУЕФА не включил Сафонова в команду недели ЛЧ, несмотря на «сухарь» на «Энфилде»
16 апреля
10
ВидеоИгрока «Реала» выгнали из раздевалки после вылета от «Баварии»
16 апреля
11
Экстаз Генича от матча «Бавария» – «Реал»
16 апреля
10
Французский журналист сказал, может ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов с Сафоновым в основе
16 апреля
1
Заявление «Ливерпуля» о состоянии серьезно травмированного Экитике
16 апреля
Президент «Реала» искал тренера и игроков команды после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля
2
Защитник «Баварии» заявил об оскорблении со стороны игрока «Реала»
16 апреля
3
Президент «Барселоны» сообщил главе УЕФА о недовольстве судейством в Лиге чемпионов
16 апреля
2
Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе
16 апреля
1
Винисиус резко ответил на претензии партнера по «Реалу»: «Что надо? Закрой рот»
16 апреля
7
Реакция Артеты на первый в истории «Арсенала» выход в полуфинал ЛЧ два года подряд
16 апреля
1
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля
3
