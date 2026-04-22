Семин пропустил только 1 финал Лиги чемпионов за 30 лет

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России 78-летний Юрий Семин рассказал, что почти всегда посещает финалы Лиги чемпионов.

– Какой финал Лиги чемпионов вы посетили впервые?

– В Риме в каком году был финал «Ювентус» – «Аякс» [в 1996-м после ничьей 1:1 туринцы победили по пенальти 4:2]? Вот этот. И с тех пор, мне кажется, я один всего пропустил. Какой – не помню.

30 лет подряд езжу на финалы. Были и хорошие билеты, и не очень. Я прихожу на стадион, вижу людей, вижу ажиотаж всего города. Это большой праздник. И я хочу этого праздника для души.

У меня было достаточно много международных матчей, но мне хочется опять окунуться, увидеть то, чего ты когда-то не сделал. Все города я видел, а каждый финал – разный.