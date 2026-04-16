Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе

Защитник «Реала» Дани Карвахаль был недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.
На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на нападающем немецкой команды Гарри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку
После третьего гола мюнхенцев на 89-й минуте Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ***, вина!».
Затем футболист направился в сторону Винчича и, указывая на него пальцем, повторял эту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ***, вина!».
34-летний Карвахаль провел игру на скамейке запасных.
- Голы у «Реала» в этом матче забили Арда Гюлер на 1-й и 29-й минутах и Килиан Мбаппе на 42-й. У «Баварии» отличились Александар Павлович на 6-й, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й.
- В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.
