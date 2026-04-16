Игрок «Реала» нецензурно винил судей в пропущенном от «Баварии» голе

Защитник «Реала» Дани Карвахаль был недоволен работой главного арбитра Славко Винчича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:4) в Мюнхене.

На 86-й минуте полузащитник мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на нападающем немецкой команды Гарри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр встречи показал ему вторую желтую карточку

После третьего гола мюнхенцев на 89-й минуте Карвахаль, указывая на четвертого арбитра, кричал: «Это твоя вина! Это твоя, ***, вина!».

Затем футболист направился в сторону Винчича и, указывая на него пальцем, повторял эту же фразу: «Это твоя вина! Это твоя вина! Это твоя, ***, вина!».

34-летний Карвахаль провел игру на скамейке запасных.