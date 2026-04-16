Экстаз Генича от матча «Бавария» – «Реал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился восторгом от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (4:3).
«Божественный уровень, конечно. Движения, техники, ударов, передач. Космос. Другая планета.
Но сейчас не об этом. Просто ЖДЕМ 25-й тур РПЛ! Ура!» – написал журналист.
- Голы у «Баварии» в этом матче забили Александар Павлович на 6-й минуте, Гарри Кейн на 38-й, Луис Диас на 89-й и Майкл Олисе на 90+4-й. У «Реала» отличились Арда Гюлер на 1-й и 29-й и Килиан Мбаппе на 42-й.
- «Бавария» уступала по ходу встречи, но сумела переломить ситуацию в свою пользу. В полуфинале мюнхенцы встретятся с французским «ПСЖ», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
- Финал Лиги чемпионов состоится в Будапеште (Венгрия).
Источник: телеграм-канал Константина Генича