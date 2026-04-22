Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов оценил перспективу перехода главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на аналогичный пост в ЦСКА.

«В ЦСКА давление намного сильнее, чем в «Локомотиве». Причeм со всех сторон будет: и со стороны болельщиков, потому что их больше просто, и со стороны руководства. И самое главное, перед ЦСКА ставятся более высокие задачи традиционно, чем в «Локомотиве».

Развивать молодых можно. Осинькин тоже развивал – так наразвивал, что сейчас вся лига в его воспитанниках. А ЦСКА, помимо развивать молодых, нужно ещe и добиваться трофеев, правильно, результатов.

Поэтому при всeм уважении к Галактионову считаю, что он пока не готов, несмотря на то что он очень опытный тренер, достаточно давно в Российской Премьер-лиге работает», – сказал Бубнов.