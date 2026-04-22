Журавель – о Евсееве: «Он запутался, как себя вести, ставит людей в неловкое положение»

Журналист Тимур Журавель высказался о главном тренере «Динамо Мх» Вадиме Евсееве.

Специалист односложно отвечал и игнорировал некоторые вопросы корреспондента во время флеш‑интервью до и после матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– Как оцените флеш‑интервью Евсеева в матче с «Зенитом»? Красит ли подобное тренера?

– Это точно не красит тренера и наш чемпионат. Мне кажется, из этой ситуации можно было выйти изящнее. В свое время Виктор Ганчаренко один раз помолчал, и это было эффектно.

Мне кажется, Вадим Валентинович запутался, как себя вести. Он пришел молчать или односложно отвечать? В любом случае он ставит в неловкое положение и вещателя, и местного корреспондента, который не знает, как себя с ним вести. На мой взгляд, решение Евсеева было плохим, оно некрасивое и неэтичное.

– Но мы же знаем, что Евсеев умеет и может говорить развернуто и очень хорошо.

– Конечно. Он умеет зажечь не только нецензурно, умеет ярко высказать мысль. И все его обычные интервью запоминаются лаконичностью и броскостью фраз. Не понимаю, почему сейчас нельзя вернуться к этому. Ну да, выругался матом в двух интервью, по делу получил штраф – надо исправляться.

Мне кажется, клуб должен решить этот вопрос, возможно, РПЛ как‑то вмешается, попросит разобраться. Позажигали немножко и хватит.

Но есть ощущение, что внутри «Динамо» никто не хочет беспокоить Евсеева, человека горячего, где‑то импульсивного, потому что команда борется за выживание. А он сам не понимает, как себя вести. То односложно говорит, то молчит, то нормально отвечает – это просто некрасиво.