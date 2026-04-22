  Журавель – о Евсееве: «Он запутался, как себя вести, ставит людей в неловкое положение»

Журавель – о Евсееве: «Он запутался, как себя вести, ставит людей в неловкое положение»

Вчера, 12:35
4

Журналист Тимур Журавель высказался о главном тренере «Динамо Мх» Вадиме Евсееве.

Специалист односложно отвечал и игнорировал некоторые вопросы корреспондента во время флеш‑интервью до и после матча 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– Как оцените флеш‑интервью Евсеева в матче с «Зенитом»? Красит ли подобное тренера?

– Это точно не красит тренера и наш чемпионат. Мне кажется, из этой ситуации можно было выйти изящнее. В свое время Виктор Ганчаренко один раз помолчал, и это было эффектно.

Мне кажется, Вадим Валентинович запутался, как себя вести. Он пришел молчать или односложно отвечать? В любом случае он ставит в неловкое положение и вещателя, и местного корреспондента, который не знает, как себя с ним вести. На мой взгляд, решение Евсеева было плохим, оно некрасивое и неэтичное.

– Но мы же знаем, что Евсеев умеет и может говорить развернуто и очень хорошо.

– Конечно. Он умеет зажечь не только нецензурно, умеет ярко высказать мысль. И все его обычные интервью запоминаются лаконичностью и броскостью фраз. Не понимаю, почему сейчас нельзя вернуться к этому. Ну да, выругался матом в двух интервью, по делу получил штраф – надо исправляться.

Мне кажется, клуб должен решить этот вопрос, возможно, РПЛ как‑то вмешается, попросит разобраться. Позажигали немножко и хватит.

Но есть ощущение, что внутри «Динамо» никто не хочет беспокоить Евсеева, человека горячего, где‑то импульсивного, потому что команда борется за выживание. А он сам не понимает, как себя вести. То односложно говорит, то молчит, то нормально отвечает – это просто некрасиво.

  • После игры 25-го тура РПЛ с «Зенитом» Евсеев ограничился всего 30 словами в общении с журналистом.
  • Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим
Комментарии (4)
Интерес
1776852750
Вы свою тупость и наглость, ничем не обоснованную, подсократите и тогда Вадик снова станет изъясняться, как "уэльский лорд".А то молчит, панимаш...!
Ответить
...уефан
1776854711
...скажи спасибо, что он каждому из вас и персонально тебе, перхоть очковая, не заехал по челюстям хрустальным...
Ответить
Hector вернулся
1776869490
Расслабься очкарик. Все на много проще. Вадик просто стебется над вами тупыми ослами. А на тупые вопросы даёт такие же ответы)
Ответить
Томик
1776873456
Журавель бы помолчал - было бы лучше. А то сам не понимает, что происходит, но пытается что-то умное выдать. Корреспонденту, опять же, надо было к интервью готовиться, чтобы понимать что спрашивать и что ждать от Вадика. Интервьюер, видимо, хотел опять нецензурных фраз, но .уй от Евсеева услышал. Очередной псевдокорреспондент пытается себе имя сделать на известной персоне.
Ответить
