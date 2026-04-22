Смородская спрогнозировала увольнение тренера из РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру ЦСКА в последних матчах.
«Челестини не справился с работой. Он не поставил игру. ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Мне очень жаль эту команду. Руководство армейцев не угадало с выбором главного тренера. В конце сезона Челестини уволят», – сказала Смородская.
- Челестини возглавляет ЦСКА с 20 июня 2025 года.
- В этом году команда одержала во всех турнирах 4 победы при 2 ничьих и 5 поражениях и пропустила в каждой из этих игр.
