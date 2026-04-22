Орлов: «Как ни странно, я рад за игру «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

«Мне жалко искренне ЦСКА. Но сейчас я рад, как ни странно, за игру «Спартака». Ну хорошо играют! Ну молодцы! С этим тренером игровая дисциплина. Что такое игровая дисциплина? Каждый выполняет свою задачу. У футболистов, особенно защитников «Спартака», – вы помните, какие ошибки у них? Я бы еще скорее Помазуна поставил в ворота, потому что он увереннее и спокойнее, чем Максименко» – сказал Орлов.