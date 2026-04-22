Орлов: «Как ни странно, я рад за игру «Спартака»

Вчера, 12:11
13

Комментатор Геннадий Орлов высказался о прогрессе «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо.

«Мне жалко искренне ЦСКА. Но сейчас я рад, как ни странно, за игру «Спартака». Ну хорошо играют! Ну молодцы! С этим тренером игровая дисциплина. Что такое игровая дисциплина? Каждый выполняет свою задачу. У футболистов, особенно защитников «Спартака», – вы помните, какие ошибки у них? Я бы еще скорее Помазуна поставил в ворота, потому что он увереннее и спокойнее, чем Максименко» – сказал Орлов.

  • Хуан Карлос Карседо работает главным тренером красно-белых с 5 января.
  • Под его руководством «Спартак» в 7 матчах чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на 5-е место.

Интерес
1776850355
Орлова-в тренеры, вместо КАрседо, пока он не провалил финиш РПЛ и Кубок!
sochi-2013
1776850360
Так всем адекватам хорошая игра соперников должна нравиться. Победа над сильным соперником приносит удовлетворение и команде и зрителям.
СильныйМозг
1776852534
Молоток Орлов, хорошо накаркал!
suchi-69
1776852714
Остапа понесло
Таврида
1776853189
В Кубке посмотрим, чемп ЦСКА и КБ уже слили.
ZAITZEFF2011
1776853427
Орлов переобулся на старости лет за Спартак.
Strig
1776853554
ну хоть что-то не про зенит...
алдан2014
1776855547
Я бы,да кабы,..
Император Бомжей
1776871151
Парни, Зенит играет скоро, если счет угадаете, то 500 рублей переведу! Пиши под комментарием! Я думаю 4-1 Локо победит
