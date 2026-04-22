Экс-президент «Локомотива» ждет феерии от «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что в 26-м туре РПЛ «Спартак» дома победит «Краснодар», а «Зенит» в гостях сыграет вничью с «Локомотивом».

– Не думаю, что увидим в матче «Локомотива» и «Зенита» много мячей. «Локо» постарается сыграть от обороны. «Зенит», если забьет первым, потом закроется и будет играть по счету.

Мне кажется, здесь будет ничья – 1:1. При сильном внутреннем напряжении, но не очень красивой игре. Закрытый, осторожный футбол будет. Потому что сейчас очень высока цена каждого заработанного очка. Так что рисковать в матче такого серьезного накала никто точно не будет.

– «Спартак» сможет что‑то противопоставить «Краснодару»?

– Здесь будет очень интересно. Полагаю, «Спартак» устроит настоящую феерию и обыграет краснодарцев. У «быков» сейчас очень сложное положение. Есть и травмированные, к тому же. И психологически сложно. «Спартак» же сейчас раскрепощен, он выиграет с разницей в один, а то и в два мяча.