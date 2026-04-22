  • Экс-президент «Локомотива» ждет феерии от «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Экс-президент «Локомотива» ждет феерии от «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Вчера, 10:27
1

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что в 26-м туре РПЛ «Спартак» дома победит «Краснодар», а «Зенит» в гостях сыграет вничью с «Локомотивом».

– Не думаю, что увидим в матче «Локомотива» и «Зенита» много мячей. «Локо» постарается сыграть от обороны. «Зенит», если забьет первым, потом закроется и будет играть по счету.

Мне кажется, здесь будет ничья – 1:1. При сильном внутреннем напряжении, но не очень красивой игре. Закрытый, осторожный футбол будет. Потому что сейчас очень высока цена каждого заработанного очка. Так что рисковать в матче такого серьезного накала никто точно не будет.

– «Спартак» сможет что‑то противопоставить «Краснодару»?

– Здесь будет очень интересно. Полагаю, «Спартак» устроит настоящую феерию и обыграет краснодарцев. У «быков» сейчас очень сложное положение. Есть и травмированные, к тому же. И психологически сложно. «Спартак» же сейчас раскрепощен, он выиграет с разницей в один, а то и в два мяча.

  • Матч «Локомотив»«Зенит» пройдет сегодня и начнется в 19:45 мск.
  • Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится 23 апреля и тоже начнется в 19:45 мск.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2026
Мажич объяснил, почему судьи 3 минуты проверяли гол Маркиньоса в ворота «Ахмата» 7
«Зенит» с отрывом лидирует по тратам в 2025 году среди клубов РПЛ 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Локомотив Зенит
Комментарии (1)
subbotaspartak
1776846743
А как мы ждём....
Главные новости
«Зенит» потерял очки, «Челси» уволил тренера, «Арсенал» утратил лидерство в АПЛ и другие новости
02:00
Ямаль рискует пропустить остаток сезона и часть ЧМ-2026
01:47
ВидеоМостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»
01:36
1
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов раскрыл секрет отражения пенальти от Комличенко
01:14
Примера. «Барселона» выиграла у «Сельты»; Ямаль травмировался, забив пенальти
00:47
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и сместил «Арсенал» с первого места
Вчера, 23:55
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
Все новости
Все новости
Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
00:41
ВидеоКомличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»
00:12
Семак оценил судейство в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 23:53
1
ВидеоГалактионов ответил, почему пенальти в ворота «Зенита» бил Комличенко, а не Батраков
Вчера, 23:35
ВидеоДивеев эмоционально высказался о пенальти, назначенном за его игру рукой
Вчера, 23:15
Семак объяснил, почему «Зенит» потерял очки с «Локомотивом»
Вчера, 23:09
1
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»
Вчера, 22:49
ВидеоЭкс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в ворота «Зенита»
Вчера, 22:44
4
Реакция Генича на ничью «Локомотива» и «Зенита»
Вчера, 22:28
ВидеоНезабитый пенальти «Локомотива» в ворота «Зенита» на 99-й минуте
Вчера, 22:09
5
РПЛ. «Локомотив» мог победить «Зенит», но не реализовал пенальти на 99-й минуте
Вчера, 21:49
177
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Рубин»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:41
РПЛ. «Динамо» дома проиграло «Рубину» и опустилось на 8-е место
Вчера, 21:41
15
Тренер «Оренбурга» назвал причину волевой победы над «Пари НН»
Вчера, 21:30
Шпилевский эмоциональное прокомментировал поражение «Пари НН» от «Оренбурга»
Вчера, 21:07
Ловчев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
Вчера, 20:48
2
ФотоСпартаковец Барко рассказал о знакомстве с Месси
Вчера, 20:41
Обновлен рекорд по числу вмешательств ВАР за один сезон РПЛ
Вчера, 20:16
Ташуев высказался об игре Дурана за «Зенит»
Вчера, 19:47
1
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:30
РПЛ. «Оренбург» добыл волевую победу над «Пари НН», отправив соперника в зону вылета вместо себя
Вчера, 19:28
12
Быстров ответил, кому симпатизирует в РПЛ: «Пацаны на равных бьются с пешеходами»
Вчера, 19:21
1
Ловчев сказал, какой игрок нужен «Спартаку»
Вчера, 19:15
2
Адиев раскрыл, сколько ему заплатили за увольнение из «Крыльев Советов»
Вчера, 19:00
«Зенит» определился с размером предложения по Воробьеву
Вчера, 18:42
5
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Зенит»: 22 апреля 2026
Вчера, 18:35
2
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Рубин»: 22 апреля 2026
Вчера, 18:35
1
Мостовой составил топ-3 лучших игроков РПЛ
Вчера, 18:27
5
Все новости
