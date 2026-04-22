Орлов назвал двух игроков РПЛ, которых стоит подписать «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» подписать защитников Мойзеса из ЦСКА и Мингияна Бевеева из «Балтики».

«Я бы с удовольствием взял [в «Зенит»] Мойзеса из ЦСКА и Бевеева. С удовольствием! Такие нужны футболисты. По духу они игроки, вот ух! Такие нам нужны», – сказал Орлов.