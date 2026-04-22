Орлов назвал двух игроков РПЛ, которых стоит подписать «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Зениту» подписать защитников Мойзеса из ЦСКА и Мингияна Бевеева из «Балтики».
«Я бы с удовольствием взял [в «Зенит»] Мойзеса из ЦСКА и Бевеева. С удовольствием! Такие нужны футболисты. По духу они игроки, вот ух! Такие нам нужны», – сказал Орлов.
- Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего Мойзеса в 5 миллионов евро. В этом сезоне он провел за ЦСКА 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Стоимость Бевеева Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро. 30-летний Бевеев в этом сезоне провел за «Балтику» 28 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: радио «Зенит»