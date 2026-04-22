Гришин предложил уволить Челестини до игры со «Спартаком»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что отставка главного тренера команды Фабио Челестини нужна для встряски игроков команды.

«Команда провалила предсезонную подготовку. Ком пошел – Челестини потерял раздевалку. Он начал ставить игроков не на свои позиции. Это значит, что тренер не управляет командой. Если пошел слух, что его могли уволить после «Ростова», то это сигнал, что он на 99 процентов уйдет. Выиграй они у «Ростова» – дальше «Рубин», «Спартак», «Зенит».

Мне кажется, что тренера нужно менять. Игроки выходят играть без эмоций. Мойзес играет не так, как раньше. Он просто доигрывает сезон. Мне кажется, что отставка нужна, чтобы устроить встряску футболистам. Команда катится с горы. Это будет плюсом для ЦСКА перед главным матчем года – в Кубке против «Спартака», – сказал Гришин.