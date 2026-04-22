Мартинс сказал, может ли уйти из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сказал, может ли уйти из клуба из-за его неучастия в еврокубках.

– Допускаешь, что останешься в «Спартаке» до конца карьеры?

– Пока взаимное уважение, о котором я сказал, будет сохраняться, не вижу смысла думать об уходе. Просто выкладываюсь на поле по полной. Кто знает, что будет в дальнейшем...

Хочу завоевать новые трофеи со «Спартаком». Начиная с Кубка уже в этом сезоне. Конечно, мечтаю стать с командой чемпионом страны. Это главная мотивация.

– Ты пришел в «Спартак» как раз перед отстранением российских клубов от еврокубков. Не жалеешь, что все сложилось именно так?

– Я не могу повлиять на политику. Условия изменились, но я остаюсь верен своему решению. Как уже сказал, ценю уважение, которое ко мне проявляют в России. «Спартак» выступает в сильной лиге. Не вижу смысла покидать ее только ради матчей в еврокубках. Играю за большой клуб, который просто обожают в каждом городе страны. Горжусь быть его частью.