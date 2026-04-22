Пономарев объяснил, почему ЦСКА не увольняет Челестини

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейский клуб до конца сезона не отправит в отставку главного тренера Фабио Челестини по двум причинам.
– Неудачная серия ЦСКА затянулась. Клубу стоит подумать о смене главного тренера?
– Это не мое дело. Но какая отставка? 2 миллиона евро это стоит – отправить в отставку. Да и сейчас, на этом этапе сезона, уже никто не поднимет команду.
Перспектив взять медали в этом году, честно говоря, уже не вижу.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: Rusfootball