Пономарев объяснил, почему ЦСКА не увольняет Челестини

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейский клуб до конца сезона не отправит в отставку главного тренера Фабио Челестини по двум причинам.

– Неудачная серия ЦСКА затянулась. Клубу стоит подумать о смене главного тренера?

– Это не мое дело. Но какая отставка? 2 миллиона евро это стоит – отправить в отставку. Да и сейчас, на этом этапе сезона, уже никто не поднимет команду.

Перспектив взять медали в этом году, честно говоря, уже не вижу.