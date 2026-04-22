Барко объяснил, почему выбрал «Спартак» вместо «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о трансфере в московский клуб.

По словам 27-летнего аргентинца, предложения ему одновременно сделали «Спартак» и «Зенит», а решающим фактором стала настойчивость красно-белых в переговорах.

– Во второй половине 2020-х «Зенит» активно закупался аргентинцами. Говорят, что ты тоже был в сфере интересов, даже конкретные суммы назывались – 20 миллионов евро. Что ты знаешь об этом? Плюс есть слухи, что в момент перехода в «Спартак» существовало параллельное предложение «Зенита».

– Да, были контакты с «Зенитом», клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со «Спартаком» было предложение от «Зенита».

– Но сейчас ты не рассматриваешь никакие предложения подобного характера? Твои мысли в России – в «Спартаке»?

– Никаких сомнений. Я хотел переехать из «Ривера», за мной приехали в Аргентину. Поэтому я всем доволен в «Спартаке».

– Были другие предложения, но почему ты выбрал именно «Спартак»?

– Факт того, что за мной приехали в Аргентину.