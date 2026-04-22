Орлов дал прогноз на матчи «Локомотив» – «Зенит» и «Спартак» – «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от центральных матчей 26-го тура РПЛ.
«Спартак» или обыграет или, в крайнем случае, вничью сыграет с «Краснодаром». А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвeтся после этого тура вперeд», – сказал Орлов.
- Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 19:45 мск.
- Игра «Спартак» – «Краснодар» состоится 23 апреля и тоже начнется в 19:45 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Краснодар» отстает на 1 очко.
Источник: радио «Зенит»