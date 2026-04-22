Мостовой – о критиках Угальде: «Те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые должны отобрать очки у «Краснодара» в матче 26‑го тура РПЛ.

– Мне кажется, что «Спартак» должен отбирать очки у «Краснодара», по крайней мере, не должен ему проиграть. Это уже будет хорошо. «Краснодар» [в 25‑м туре] должен был уступить «Балтике», хотя по игре поражения не заслуживал. Нервы на пределе, все команды цепляются – так и должно быть.

– Согласны с мнением, что «Спартаку» не хватает хорошего нападающего? Когда Манфред Угальде выходит на поле, он не реализует голевые моменты.

– Хороших футболистов не хватает многим командам, но их немного. Почему так не говорили, когда Угальде год назад стал лучшим бомбардиром РПЛ? Это тот же футболист, тогда он забил 17 мячей. Цепляться можно к чему угодно, находить отговорки. Выиграли – тебя все целуют, обнимают, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину.