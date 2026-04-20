В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»

КДК РФС, вероятно, не будет рассматривать поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».

Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу.

На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», – сказал Григорьянц.