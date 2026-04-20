Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»

В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»

Вчера, 18:20
24

КДК РФС, вероятно, не будет рассматривать поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

  • Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».
  • Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу.

На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», – сказал Григорьянц.

  • В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
  • Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
  • Матч «Спартак»«Краснодар» состоится 23 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1776699305
Конечно, это же игрок Краснодара
Ответить
FROLL007
1776699423
Два провокатора и симулянта в нашем чемпионате это Кордоба и Сперцян. Противненькие такие. Гыгыгы
Ответить
За что бан ?
1776699721
А где всё это визжащее ,истерящее стадо ? Кабы приличные люди они были , я б сказал ,что им стыдно . Но это не тот случай .
Ответить
За что бан ?
1776700183
Где все эти красногвардейчики , е.б.е.л.е.и , собакевичи ,дубины , чичи чили .... ?
Ответить
Strig
1776701555
ну первенство больших и сраных академических принадлежит повторно юбилирующим б.омжам
Ответить
biber.ru
1776703330
Показали и рассказали всей стране, теперь с делегатом обсасывать будут, идиотизм в апогее.
Ответить
ZAITZEFF2011
1776705744
Этот жест-болт на всю систему РФС и нашу страну. Уголек совсем прикуел.
Ответить
Alexander.saf
1776706238
Что барыга уже деньжат занёс.
Ответить
Спартач80
1776708193
Тонкий ход... Попытка выбить основного игрока, подставить Краснодар, под Спартак... Нам таких подарков не надо...
Ответить
alefreddy
1776714832
испугалось КДК
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 