В КДК высказались о возможной дисквалификации Кордобы перед «Спартаком»

КДК РФС, вероятно, не будет рассматривать поведение Джона Кордобы в матче с «Балтикой». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- Ранее сообщалось, что форварду «Краснодара» грозит дисквалификация на матч со «Спартаком».
- Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.
«Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу.
На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», – сказал Григорьянц.
- В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
- Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
- Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится 23 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»