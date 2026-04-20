Стали известны еще два участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

По итогам матчей очередных туров национальных чемпионатов «Интер» и «Манчестер Сити» стали 6-м и 7-м клубами, вышедшими в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.

От Италии в эту стадию квалифицируется 4 команды. Лидер Серии A «Интер» после домашней победы над «Кальяри» (3:0) набрал 78 очков. За 5 туров до финиша он стал недосягаем для идущего на 5-м месте «Комо» (58 очков) и команд расположенных ниже.

От Англии в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов на данный момент выходит 5 клубов. Занимающий 2-е место в АПЛ «Манчестер Сити» после домашней победы над «Арсеналом» (2:1) имеет в своем активе 67 очков после 32 игр. Он стал недосягаем для идущего 6-м «Челси» (48 очков по итогам 33 матчей) и команд, расположенных ниже. Всего клубы проведут по 38 встреч.