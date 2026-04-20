В «Реале» считают, что вылет из ЛЧ мог быть местью со стороны УЕФА

В «Реале» считают, что президент УЕФА Александр Чеферин мог повлиять на судейство ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Отношения между «Реалом» и УЕФА продолжают оставаться напряженными на фоне роли мадридцев в проекте Суперлиги. Соглашение, о котором стороны объявили 11 февраля, лишь частично снизило напряжение.

После поражения в Мюнхене в клубе считают ключевым моментом удаление Эдуардо Камавинга на 87-й минуте, когда полузащитник получил вторую желтую карточку за затяжку времени. Матч обслуживал словенский арбитр Славко Винчич – соотечественник президента УЕФА.

В окружении «Реала» связывают спорное решение судьи с Чеферином и называют это возможной реакцией на историю с Суперлигой.