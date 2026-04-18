Прогноз Бубнова на победителя Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, кто выиграет Лигу чемпионов-2025/26.
– Например, ваш прогноз на «ПСЖ» – «Бавария», кто пройдeт в финал?
– Я считаю, что лучше было бы, чтобы это был не полуфинал, а финал. И, на мой взгляд, из этой пары должен быть чемпион Лиги чемпионов.
- В другом полуфинале сыграют «Атлетико» и «Арсенал».
- Матчи 1/2 ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.
- Финал турнира состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.
- Действующий победитель главного еврокубка – «ПСЖ».
Источник: «Коммент.Шоу»