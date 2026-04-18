  • Бубнов предсказал, что команда из топ-3 РПЛ потеряет очки в 25-м туре

Бубнов предсказал, что команда из топ-3 РПЛ потеряет очки в 25-м туре

18 апреля, 09:59
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на противостояние «Оренбурга» и «Локомотива» в 25-м туре чемпионата России.

  • Матч начнется в 12:00 по московскому времени.
  • «Оренбург» идет в зоне вылета РПЛ, «Локо» занимает третье место.

«12 часов дня, плюс синтетика, плюс у «Оренбурга» безвыходная ситуация, плюс «Оренбург» сейчас хорошо выглядит. Как я говорил, они очень много забивают, а это самое главное.

Для того чтобы, как говорится, выигрывать матчи, нужно в первую очередь забивать. А в обороне там, в целом, они стали лучше играть. И поэтому там будет запредельный настрой.

Если я в «Оренбурге» более-менее уверен, что они забьют, но я не уверен, что «Локомотив» сможет не пропустить. Они на выезде хуже играют.

Плюс, я говорю, «Оренбург» – это особая тема, там всегда очень тяжело играть не из-за того, что команда хорошо играет, а из-за того, что там вот такие условия.

Поэтому, на мой взгляд, обе забьют и «Оренбург» точно не проиграет. Но им нужно выигрывать, их ничья тоже особо не устраивает, хотя соперник очень серьeзный», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Бубнов Александр
Комментарии (10)
Красногорск_Фан
Бубен-предсказатель это зачет ))) Скажу кратко. Когда если не сегодня. Верю только в победу Локо
алдан2014
Из Бубнова оракул,как из Мостового А тренер
Alexander.saf
Его слушать себя не уважать
рылы
у зенита они недавно выиграли на своём искусственном поле. так что есть некие основания подозревать, что локо придётся не сладко.
SLADE2019
Я с ним согласен. До того, как статью напечатали, я уже на то, что Оренбург не проиграет поставил. Да что, твоими устами товарищ Бубнов.
Garrincha58
Зенит потеряет очки в Махачкале
