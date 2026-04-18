Замена для Карвахаля может обойтись «Реалу» в 100 миллионов

«Реал» собирается усилить оборону предстоящим летом в связи с готовящимся уходом Давида Алабы и Дани Карвахаля.

Заменить своего 34-летнего капитана мадридцы хотели бы Хуррьеном Тимбером из «Арсенала».

Профильная позиция нидерландского футболиста – правый защитник. Однако он также способен сыграть в центре и слева.

«Реал» уже направлял скаутов, чтобы детальнее изучить игровые характеристики Тимбера.

«Арсенал» готов его продать только за сумму от 85 до 100 миллионов евро.