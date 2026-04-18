«Спартак» поздравил себя с днем рождения

«Спартаку» исполнилось 104 года. Пресс-служба выступила с поздравлениями.
«С днем рождения, любимый клуб! «Спартаку» – 104 года.
Более 100 лет великой истории, полной трофеев и рекордов, которой гордятся миллионы спартаковских болельщиков во всем мире.
С нашим днем, красно-белые!» – написали москвичи.
- «Спартак» был основан в 1922 году. Клуб остается самым титулованным в России, но преследователи близко.
- Последние 20 лет «Спартак» проводит неудачно: у клуба всего два официальных трофея за этот период. В 2017 году москвичи стали чемпионами, а через пять лет взяли Кубок России.
- В этом сезоне спартаковцы также претендуют на Кубок.
Источник: телеграм-канал «Спартака»