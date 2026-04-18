Экс-игрок «Краснодара» намекнул на ограниченность тактики команды

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов вспомнил, как при нем играл «Краснодар».

– Нравится работа Фабио Челестини и его штаба. Стиль, который он прививает команде, – сказал Козлов. – Хотелось поиграть в такой футбол. Он сильно отличается от того, как действует «Краснодар».

У ЦСКА много взаимодействий между игроками. Больше футбола. Мне нравится, когда разыгрывается много комбинаций, есть разнообразие. С первых дней ощутил отличие тренировочного процесса от того, что было в «Краснодаре». В ЦСКА нужно быстро принимать решение, мяч постоянно двигается – два-три касания максимум. Фабио Челестини ставит комбинационную игру.

– А «Краснодар»?

– Стиль строился больше вокруг интенсивной игры. И в любой неприятной ситуации у нас была опция Джона Кордобы, который зацепится за любой мяч. Это немного не мой футбол. Для сравнения: если у ЦСКА что-то складывается не так, то общий механизм не меняется, все продолжает работать.