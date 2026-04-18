Козлов оправдался за весенние неудачи ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о весенних результатах команды.

– Как оценишь свои первые месяцы в ЦСКА?

– Рад, что постоянно получаю игровое время. Если говорить о наших результатах, то, конечно, из-за поражений оценивать его непросто. Ситуацию надо исправлять. У нас была серия из нескольких побед, сейчас нужна новая.

– Как в раздевалке реагировали на четыре поражения весной?

– Все были разочарованы. Но у любой команды бывают неудачные периоды. Это произошло и с нами. Нужно пережить и переломить ситуацию. Это команду и определяет.