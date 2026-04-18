Козлов оправдался за весенние неудачи ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о весенних результатах команды.
– Как оценишь свои первые месяцы в ЦСКА?
– Рад, что постоянно получаю игровое время. Если говорить о наших результатах, то, конечно, из-за поражений оценивать его непросто. Ситуацию надо исправлять. У нас была серия из нескольких побед, сейчас нужна новая.
– Как в раздевалке реагировали на четыре поражения весной?
– Все были разочарованы. Но у любой команды бывают неудачные периоды. Это произошло и с нами. Нужно пережить и переломить ситуацию. Это команду и определяет.
- Челестини прошлым летом возглавил армейцев вместо Марко Николича.
- Сейчас команда идет в чемпионате России пятой.
- После зимней паузы ЦСКА проиграл 5 из 9 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»