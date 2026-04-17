Осинькин прокомментировал сенсационную победу «Сочи» над «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался после победы над «Ростовом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

– Тяжелая игра. Других в Ростове я не помню. Мы в подготовке все правильно учитывали. Не могу сказать, что мы были сильнее. Матч был на три результата. Победил тот, кто больше хотел. Нам в конце воздалось. Моментов у нас было точно не меньше.

– Что сказали в перерыве? Первый тайм был вязкий.

– Тайм был вязкий – согласен. Непросто было выдержать большое количество борьбы в первом тайме. В перерыве сделали определенные установки. Стали лучше играть на подборе, играть за спину. Уже привыкли к сопернику, поэтому стали создавать моменты.

Сегодня мы угадали с заменами. Правильно выбрали тактику. Во втором тайме мы могли просесть. Во втором тайме у нас в концовке было доминирование небольшое. До этого равная игра.

– Футболисты верили, что могут победить? Кажется, что вы даже не тянули время в концовке.

– В нашей ситуации ничьи нам ничего не дают. Если соперник даже будет доминировать, то мы должны искать победу. Это точно не делается через затяжку времени.

– Сердце кровью обливается, что результат поздновато пошел?

– Мы с этим давно живем. От одной игры сердце не обливается. Мы не влияли на усиление команды. Я пришел в последний трансферный день окна осенью, а зимой не брали никого. Еще и потеряли капитана. К этому мы готовы морально и психологически. У нас может не быть результата, но нужно думать о чести и своем лице. Мы мотивированы. Есть сплоченность. Это дает нам результат.