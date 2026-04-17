Осинькин отреагировал на информацию о драке в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об инсайде, что в команде внутренний конфликт.
«Это очень-очень-очень сильно преувеличено», – заверил Осинькин.
- «Сочи» идет в РПЛ последним. В последнем матче сочинцы неожиданно победили «Ростов» с минимальным счетом (1:0). Единственный гол забил защитник Кирилл Заика. Перед матчем фаворитом были ростовчане. Теперь «Сочи» отстает от зоны переходных матчей на шесть очков.
- Осинькин принял «Сочи» по ходу сезона, сменив испанца Роберта Морено. До этого Осинькин тренировал в РПЛ «Крылья Советов», именно этот тренер вернул самарцев в высший дивизион в 2021 году.
- Сейчас у «Сочи» две победы подряд.
