Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером

Конфликт главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина и полузащитника Кирилла Кравцова, вероятно, исчерпан.

«Осинькин выпустил Кравцова после лютого конфликта в раздевалке, и Кирилл ответил добром: именно пас 23-летнего хавбека «барсов» на Магаля после выхода на замену на 72-й минуте привел к победному голу Заики в ворота «Ростова» (1:0).

Уважение Виталичу, что после стыдной для него публикации Карпа нашел в себе силы забить на собственное раздутое эго и сыграть на пользу команде. Респект, ну и поздравляем Краву с 100-м матчем за «Сочи»!» – написал инсайдер Иван Карпов.