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  • Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером

Осинькин выпустил с «Ростовом» игрока, подравшегося с тренером

17 апреля, 22:33
6

Конфликт главного тренера «Сочи» Игоря Осинькина и полузащитника Кирилла Кравцова, вероятно, исчерпан.

«Осинькин выпустил Кравцова после лютого конфликта в раздевалке, и Кирилл ответил добром: именно пас 23-летнего хавбека «барсов» на Магаля после выхода на замену на 72-й минуте привел к победному голу Заики в ворота «Ростова» (1:0).

Уважение Виталичу, что после стыдной для него публикации Карпа нашел в себе силы забить на собственное раздутое эго и сыграть на пользу команде. Респект, ну и поздравляем Краву с 100-м матчем за «Сочи»!» – написал инсайдер Иван Карпов.

  • «Сочи» идет в РПЛ последним.
  • Осинькин принял «Сочи» по ходу сезона, сменив испанца Роберта Морено.
  • Сейчас у «Сочи» две победы подряд.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Кравцов Кирилл Осинькин Игорь
Комментарии (6)
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andr45
1776491833
Источник, то бишь Ванька Карпов, по собственным признаниям, алкаш и наркоман)
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odessakmv
1776497199
что не сделаешь ради сморекламы (по нынешенму жаргону - хайпа)??? Сам Карп конфликт придумал, сам Карп конфликт исчерпал, ждем следующее сообщение от Карпа с опровержением информации о конфликте как таковом
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Александр-Балашов-google
1776585533
Витальич выпускает некоторых игроков на поле уже от безысходности, было бы кем их заменить, сидел бы Кравцов и остальные на скамейке как деды возле подъезда.
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