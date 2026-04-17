Карпину предъявили серьезное обвинение в «откатах»

Агент Дмитрий Селюк выдвинул обвинение в адрес бывшего главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Посадите Карпина на детектор лжи – он участник продажи и «откатов» со всех футболистов, которые пришли в «Динамо». Когда в «Ростове» пошли проверки – Карпин оттуда уехал. Это не из-за транспортных сложностей или ещe чего-то, а из-за проверок.

Сейчас группа людей накрутила министра спорта, и они продавливают лимиты. Какая разница, 8-3 или 7-4? 16 команд и так играют с пятью россиянами в основе. Зачем менять? Это уже проходили – всe ради откатов и коррупции», – сказал Селюк.