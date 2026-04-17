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  • В «Динамо Мх» заявили, что Евсеев больше не будет материться

В «Динамо Мх» заявили, что Евсеев больше не будет материться

17 апреля, 22:11
4

Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», прокомментировал штраф главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную брань во флеш-интервью.

  • КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
  • Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
  • Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.

«Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю.

Поговорили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик – сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально», – сказал Газизов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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1776454191
Это у него непроизвольная реакция на вид микрофона,или съёмочной камеры.Это не лечится.
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DMитрий
1776464490
Когда захочет матернуться будет делать: пи, пи, пи, пииииииии. Вы что совсем пи,пи,пи! Играть пи,пи,пи будете!? Это что за пиииии такая на поле?! Ну как-то так...
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DMитрий
1776464792
Старая присказка- Приходит прораб на объект и созывает всех работяг для речи: Х.ли вы здесь нах.ярили!? А ну расх.яривайте всё на .уй! Вадик в раздевалке примерно также.
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Константин-Шапкин-google
1776494229
Если только когда спит.
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