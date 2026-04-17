В «Динамо Мх» заявили, что Евсеев больше не будет материться

Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», прокомментировал штраф главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную брань во флеш-интервью.

КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.

«Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю.

Поговорили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик – сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально», – сказал Газизов.