В «Динамо Мх» заявили, что Евсеев больше не будет материться

Шамиль Газизов, генеральный директор махачкалинского «Динамо», прокомментировал штраф главного тренера команды Вадима Евсеева за нецензурную брань во флеш-интервью.
- КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за мат в интервью после игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).
- Евсеев пришел в «Динамо Мх» зимой, сменив Хасанби Биджиева.
«Думаю, что это произошло в последний раз. Я в это верю.
Поговорили ли с Евсеевым? Он же не маленький мальчик – сам все понимает. Я уверен, что в дальнейшем все будет нормально», – сказал Газизов.
Источник: «Спорт-Экспресс»