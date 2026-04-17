Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса

Сегодня, 21:37
3

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о своей предыдущей команде – «Краснодаре».

– У тебя есть уверенность, что в ЦСКА игрового времени станет больше, чем в «Краснодаре»?

– Очень надеюсь, что все будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть может.

– А не возникало мыслей пойти в команду, где ты бы точно выходил в старте?

– Скорее всего, это была бы аренда, а такой вариант не рассматривался.

– Еще одно отличие: в ЦСКА основной костяк – это русские футболисты. В «Краснодаре» же много легионеров.

– На поле все коммуницируют на футбольном языке. Да, в раздевалке «Краснодара» латиноамериканцы общались больше между собой, русские – отдельно, но никаких проблем не возникало.

– Но наличие конкуренции с легионерами повлияло на твое игровое время?

– Будь это иностранец или русский – если он доказывает свою состоятельность, то должен получить шанс. Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остается у других. Считаю, что играть должен тот, кто лучше провел недельный цикл. Не важно – русский это или легионер.

– В «Зените» сложилась похожая ситуация: ты хорошо провел сборы, тренировался, но шансов не получал.

– В «Зените» было немного по-другому. Мне 18 лет, я только перешел из юношеского футбола во взрослый. Конечно, хотелось играть. Но там не хотели рисковать – и я не выходил ни в Кубке, ни в чемпионате.

В «Краснодар» я пришел в другом статусе – после отличного отрезка в «Балтике». Поэтому, когда я не получал шансов, было обиднее, чем в «Зените». Сложно искать мотивацию, когда делаешь все на максимуме, а ситуация не меняется.

  • ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
  • Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
  • В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Козлов Данила
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776451783
Нарцисс-перебежчик.Толку от него в ЦСКА не предвидится.Останется в памяти "вершина карьеры"-весна в "Балтике".ВСЁ!
Ответить
mab1011
1776452602
Вас Козлов для этого Челестини и притащил...
Ответить
sochi-2013
1776455776
Да, Галицкий обернуля Арутюняном, а была надежда на .... слов нет. 11 своих воспитанников ха-ха!
Ответить
FCSpartakM
1776455819
в ЦСКА много играет же
Ответить
