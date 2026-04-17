Козлов обвинил «Краснодар» в том, что ему не дали шанса

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов высказался о своей предыдущей команде – «Краснодаре».
– У тебя есть уверенность, что в ЦСКА игрового времени станет больше, чем в «Краснодаре»?
– Очень надеюсь, что все будет зависеть от меня. Если отлично себя проявлю на тренировках, то тренер даст шанс, поставит в стартовый состав. Хотя никаких обещаний, понятно, не было и быть может.
– А не возникало мыслей пойти в команду, где ты бы точно выходил в старте?
– Скорее всего, это была бы аренда, а такой вариант не рассматривался.
– Еще одно отличие: в ЦСКА основной костяк – это русские футболисты. В «Краснодаре» же много легионеров.
– На поле все коммуницируют на футбольном языке. Да, в раздевалке «Краснодара» латиноамериканцы общались больше между собой, русские – отдельно, но никаких проблем не возникало.
– Но наличие конкуренции с легионерами повлияло на твое игровое время?
– Будь это иностранец или русский – если он доказывает свою состоятельность, то должен получить шанс. Обидно, когда делаешь все возможное, а шанса не получаешь. И приоритет остается у других. Считаю, что играть должен тот, кто лучше провел недельный цикл. Не важно – русский это или легионер.
– В «Зените» сложилась похожая ситуация: ты хорошо провел сборы, тренировался, но шансов не получал.
– В «Зените» было немного по-другому. Мне 18 лет, я только перешел из юношеского футбола во взрослый. Конечно, хотелось играть. Но там не хотели рисковать – и я не выходил ни в Кубке, ни в чемпионате.
В «Краснодар» я пришел в другом статусе – после отличного отрезка в «Балтике». Поэтому, когда я не получал шансов, было обиднее, чем в «Зените». Сложно искать мотивацию, когда делаешь все на максимуме, а ситуация не меняется.
- ЦСКА купил 21-летнего игрока у «Краснодара» зимой за 1,65 миллиона евро.
- Козлов провел за москвичей 9 матчей, сделал ассист.
- В «Краснодаре» Козлов стал чемпионом России.