Селюк заявил, что «Спартаком» руководят идиоты

Агент Дмитрий Селюк считает неудачным трансфер в «Спартак» из «Балтики» Владислава Сауся.

«Просто идиоты в «Спартаке». За 3,5 миллиона купить Сауся – это надо быть идиотом. Хлусевича отдали в аренду бесплатно. Где Саусь? Не играет. 3,5 миллиона евро просто выбросили на ветер.

Для чего платить деньги? Для чего покупать такого игрока? Ощущение, что группа коррупционеров это всe хочет сделать. Лимит на легионеров только разгоняет цены на российских футболистов. Каждый футболист, который еле попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион». А куда он идeт? В швейцарский клуб, где ему максимум полтора дадут», – сказал Селюк.