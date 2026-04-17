Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Селюк заявил, что «Спартаком» руководят идиоты

Сегодня, 21:31
5

Агент Дмитрий Селюк считает неудачным трансфер в «Спартак» из «Балтики» Владислава Сауся.

«Просто идиоты в «Спартаке». За 3,5 миллиона купить Сауся – это надо быть идиотом. Хлусевича отдали в аренду бесплатно. Где Саусь? Не играет. 3,5 миллиона евро просто выбросили на ветер.

Для чего платить деньги? Для чего покупать такого игрока? Ощущение, что группа коррупционеров это всe хочет сделать. Лимит на легионеров только разгоняет цены на российских футболистов. Каждый футболист, который еле попадает по мячу, теперь говорит: «Хочу зарплату миллион». А куда он идeт? В швейцарский клуб, где ему максимум полтора дадут», – сказал Селюк.

  • Саусь травмирован.
  • За «Спартак» он провел 3 официальных матча.
  • Контракт до 2030 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав Селюк Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1776450898
саусь получил травму потому и не играет. насчет того что руководят идиоты спорить не буду))
Ответить
VVM1964
1776451548
А какой себе представляет чтобы игрок с травмой играл ? И кто идиот после этого ?..
Ответить
Интерес
1776451587
Трансфер Сауся-акт мести. Только не лимит на твоих подопечных поднимает цену на паспортников, а то, наши "серые коты"одержимы всесилием гастарбайтеров футбольного цеха и идут на всё.Закройте эту бессмысленную трату денег для победы во внутреннем чемпионате, понизьте свои безумные выплаты отечественным бездельникам.Никуда не денутся-смирятся.Пусть идут устраиваются в баварии и реалы,их там "очень ждут"...
Ответить
Fеnix
1776452656
Селюк называет себя «гражданином мира».Долгое время Дмитрий Селюк жил в Бельгии, в Антверпене, куда переехал в начале 2000-х.Сейчас проживает в Барселоне. Владеет виллой в Льорет-де-Мар.---------Ясно, понятно.
Ответить
NewLife
1776453422
Считай свои бабки, козел.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 