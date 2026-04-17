Назван судья, который отвечает за «Спартак»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров выявил самого «спартаковского» судью сезона РПЛ.

«Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 25-м туре он уже в пятый раз будет судить игру красно-белых – 19 апреля в Москве с «Ахматом». В четырех предыдущих спартаковцы одержали победы: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г).

Всего у Шафеева 11 назначений судьей. То есть на «Спартак» пришлась почти половина из них. Кроме того, у волгоградца 13 матчей чемпионата в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. Кстати, в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал судьей на матчах «Спартака».

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре арбитра. По четыре назначения у Артема Чистякова и Сергея Карасева, по три – у Алексея Сухого и Инала Танашева. По два раза игры сине-бело-голубых давали Сергею Иванову, Павлу Кукуяну, Сергею Цыганку и Рафаэлю Шафееву», – написал Бобров.