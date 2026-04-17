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Назван судья, который отвечает за «Спартак»

17 апреля, 22:01
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Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров выявил самого «спартаковского» судью сезона РПЛ.

«Рафаэль Шафеев в чемпионате России-2025/26 назначен ответственным за «Спартак». В 25-м туре он уже в пятый раз будет судить игру красно-белых – 19 апреля в Москве с «Ахматом». В четырех предыдущих спартаковцы одержали победы: «Рубин» (2:0, г), «Пари НН» (3:0, д), «Оренбург» (1:0, д), «Оренбург» (2:0, г).

Всего у Шафеева 11 назначений судьей. То есть на «Спартак» пришлась почти половина из них. Кроме того, у волгоградца 13 матчей чемпионата в качестве ВАР, АВАР и резервного. Любопытно, что в этих ролях он ни разу не оказывался на игре красно-белых. Кстати, в прошлом чемпионате Шафеев вообще не работал судьей на матчах «Спартака».

С особым вниманием судейские руководители относятся к выбору рефери на игры «Зенита»: главным образом доверием пользуются четыре арбитра. По четыре назначения у Артема Чистякова и Сергея Карасева, по три – у Алексея Сухого и Инала Танашева. По два раза игры сине-бело-голубых давали Сергею Иванову, Павлу Кукуяну, Сергею Цыганку и Рафаэлю Шафееву», – написал Бобров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шафеев Рафаэль
Комментарии (10)
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NewLife
1776453344
Этот шеф-редактор синит-экспресса расспространяет свои дурацкие картинки с таблицами судейских нарушений в пользу или против разных клубов. Его научно-исследовательская работа каким то странным образом показывает, что беднягу синит просто травят, а Спартак всегда в сомнительном выигрыше.
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За что бан ?
1776454458
А чего только одного раскрыли ?
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Дубина
1776486558
газпромовские новости)) ЗПРФ...
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rash1959
1776491399
Статистика подогнана хитро. Как и по всей стране.
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