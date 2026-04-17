Байдачный поддержал спорный тезис Мостового

Российский тренер Анатолий Байдачный согласился с мнением Александра Мостового.

Экс-спартаковец ранее неоднократно заявлял, что у хорошего тренера должен быть опыт игры на профессиональном уровне.

«Разве может художник научить рисовать, если он сам не умеет? Это всегда говорил Константин Иванович Бесков о тренерах, которые сами не играли в футбол.

По этой позиции я полностью поддерживаю Александра Мостового. Да и все, кто играл в футбол, поддерживают это мнение», – заявил Байдачный.