Байдачный: «Надо, чтобы Россия распоряжалась, кому проводить чемпионаты Европы»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный отреагировал на информацию, что УЕФА может отобрать у Италии право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.
«Италию хотят напрячь, чтобы они начали работать. Раньше в Италии были хорошие стадионы. Сама страна любит футбол.
Отдать чемпионат Европы России? Лучше нас никто турнир не проведeт и не проводил. У нас столько доброжелательства на стадионах, такого высокого уровня организация, лучшие стадионы.
А рядом ещe Беларусь есть, одну подгруппу можно ей отдать. Тут тоже китайцы хороший стадион построили.
Надо стремиться к тому, чтобы вообще Россия распоряжалась, кому отдать чемпионат Европы и кому его провести. Пора уже давно поставить все эти вшивые организации и функционеров на место», – заявил Байдачный.
- Италия должна принять Евро-2032 вместе с Турцией.
- Россия принимала полностью ЧМ-2018 и частично Евро-2020.