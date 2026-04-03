  • Байдачный: «Надо, чтобы Россия распоряжалась, кому проводить чемпионаты Европы»

Байдачный: «Надо, чтобы Россия распоряжалась, кому проводить чемпионаты Европы»

3 апреля, 17:15
43

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный отреагировал на информацию, что УЕФА может отобрать у Италии право на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

«Италию хотят напрячь, чтобы они начали работать. Раньше в Италии были хорошие стадионы. Сама страна любит футбол.

Отдать чемпионат Европы России? Лучше нас никто турнир не проведeт и не проводил. У нас столько доброжелательства на стадионах, такого высокого уровня организация, лучшие стадионы.

А рядом ещe Беларусь есть, одну подгруппу можно ей отдать. Тут тоже китайцы хороший стадион построили.

Надо стремиться к тому, чтобы вообще Россия распоряжалась, кому отдать чемпионат Европы и кому его провести. Пора уже давно поставить все эти вшивые организации и функционеров на место», – заявил Байдачный.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Италия Байдачный Анатолий
Комментарии (43)
evgevg13
1775225934
Особенно понравилась фраза про чемпионат Европы и китайские стадионы...
Юбиляр
1775226638
Совсем берега попутал и Величие на мозг надавило! Гыгыгы
Цугундeр
1775227603
) "Ещё немного, ещё чуть-чуть.."
VVM1964
1775229667
"У нас столько доброжелательства на стадионах..." - а чтобы дображелательства через край не перевалили, у нас фануйди организовали !)))...
sochi-2013
1775229856
Конкретный мужик!
Имя на эTом сайте
1775230945
Ну стремись, стремись.)))
Интерес
1775232607
Ещё один напыщенный "меситель пустоты"."...Я медведя поймал! Так веди его сюда!А он меня не пускает...".
subbotaspartak
1775232923
А ФИФА-УЕФА была б у неё на посылках...
mutabor0992
1775238121
Весеннее обострение у дяди...
mikatv
1775249796
Стремись! Распоряжайся! Главное чтобы санитаров рядом не было.
