«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе

Бывший тренер «Ахмата», «Черноморца» Анатолий Байдачный прокомментировал обвинения фанатов ЦСКА в расизме.

Ранее «Краснодар» заявил что болельщики красно-синих совершили расистскую атаку на Джона Кордобу.

«Краснодар» пригрозил ЦСКА разбирательством по линии РФС.

Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Армейцы» добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Расизм русскому народу несвойственен. У нас очень много народов, которые составляют нашу страну, все живут, относятся друг к другу по-человечески. В сознании русского человека нет превосходства над кем-то, потому что мы не американцы или не англосаксы.

Если Кордобе что-то не нравится, то пусть едет домой. Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм. Есть такие люди, у которых появляется чувство надменности. Он в России уже давно, но начинаются какие-то проблемы. Если расизм, то чего не уедешь, а зарабатываешь в хороших условиях? Лучше бы сказал спасибо русскому народу за всe, а он начинает какой-то расизм придумывать», – сказал Байдачный.