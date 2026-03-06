Введите ваш ник на сайте
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе

6 марта, 20:22
5

Бывший тренер «Ахмата», «Черноморца» Анатолий Байдачный прокомментировал обвинения фанатов ЦСКА в расизме.

Ранее «Краснодар» заявил что болельщики красно-синих совершили расистскую атаку на Джона Кордобу.

  • «Краснодар» пригрозил ЦСКА разбирательством по линии РФС.
  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • «Армейцы» добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

«Расизм русскому народу несвойственен. У нас очень много народов, которые составляют нашу страну, все живут, относятся друг к другу по-человечески. В сознании русского человека нет превосходства над кем-то, потому что мы не американцы или не англосаксы.

Если Кордобе что-то не нравится, то пусть едет домой. Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм. Есть такие люди, у которых появляется чувство надменности. Он в России уже давно, но начинаются какие-то проблемы. Если расизм, то чего не уедешь, а зарабатываешь в хороших условиях? Лучше бы сказал спасибо русскому народу за всe, а он начинает какой-то расизм придумывать», – сказал Байдачный.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Байдачный Анатолий
boris63
1772844528
Всё правильно, Байдачный всегда был прямым человеком и говорит всё прямо в лоб. Не нравится, вали отседова, но врать не надо.
Ответить
Бан
1772848804
Дедушка Ленин с Байдачным бы не согласился)
Ответить
алдан2014
1772850113
Всё верно. А вот у Кордобы с этим явные проблемы. Вспоминаем Вагнера,Это'О. Они просто прикалывались. А это прямо обиделся
Ответить
Foxitkuban
1772860508
Человек живет в своем мире. Хотя, учитывая то, что у него зомбоящик в голове, это не удивительно.
Ответить
