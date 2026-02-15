Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный недоволен текущей экономической ситуацией.

«Замечаю рост цен на продукты, все замечают. Цены растут не по дням, а по часам. Люди вокруг серьeзно это замечают.

У нас всегда и во всeм виноват Запад, но нам надо к своим людям относиться по-другому.

Я вот вспоминаю времена после Великой Отечественной, говорили, что победим – заживeм! А так вышло, что мы победили, а зажили немцы. Почему так?

Нельзя плевать на свой народ. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршавелям, а люди… Я просто поражаюсь такому скотскому отношению.

Несправедливо. О своeм народе думать надо, как тут у нас, а не как в Европе живут», – заявил Байдачный.