  • Главная
  • Новости
  • Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»

Байдачный – о росте цен в России: «Поражаюсь такому скотскому отношению»

Сегодня, 16:53
67

Бывший главный тренер «Ростова», «Факела», «Ахмата» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный недоволен текущей экономической ситуацией.

«Замечаю рост цен на продукты, все замечают. Цены растут не по дням, а по часам. Люди вокруг серьeзно это замечают.

У нас всегда и во всeм виноват Запад, но нам надо к своим людям относиться по-другому.

Я вот вспоминаю времена после Великой Отечественной, говорили, что победим – заживeм! А так вышло, что мы победили, а зажили немцы. Почему так?

Нельзя плевать на свой народ. Кто-то жирует миллиардами, ездит по Куршавелям, а люди… Я просто поражаюсь такому скотскому отношению.

Несправедливо. О своeм народе думать надо, как тут у нас, а не как в Европе живут», – заявил Байдачный.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Байдачный Анатолий
Комментарии (67)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1771167377
ГД говорит, что санкции не работают
Ответить
Интерес
1771168051
Чем благополучнее прошлом люди,тем они больше ноют. И все "за страждущий народ болеют".Рецепты выдают,платно.
Ответить
Виктор Урал09
1771168101
Да ладно вам, неужели не верите, что депутаты постоянно о нас думают, беспокоятся, икра им в рот не лезет, и Хеннесси не пьётся, и спать не могут, всё о народе думают, как бы ещё бабки содрать с населения за что-нибудь, какой придумать новый штраф или налог!
Ответить
Cleaner
1771168333
Санкции и СВО к ценам на продукты отношения не имеют практически никакого. Это хапуги торговцы никак не нажрутся. В два горла жрут и все им мало. Если мороженое производители по 15 рублей пачку отдают, а в магазине оно стоит 100 рублей, то санкции тут не при чем. Это жадность ничем и никем не контролируемых продавцов-перекупщиков все. С позволения нашей верховной власти.
Ответить
Император 1
1771168488
Значит коммунизм и демократия нам не подходят
Ответить
Play
1771168986
Кавазашвили сказал, что это всё запад виноват.
Ответить
волчарик
1771169687
Вот здесь футбольные люди все жалуются на цены. А почему никто из них, особенно действующих, не спросил-за что вы нам столько платите, ведь мы столько не зарабатываем?
Ответить
Айболид
1771176653
Только прочитав заголовок и посмотрев количество комментариев , сразу понимаешь - кто здесь суету наводит и каким образом .
Ответить
FFR
1771186146
Народ в основном безграмотная толпа, 80% населения России не имеет загранпаспорта и не выезжал никуда. Власти сказали им, что виноват Запад и они повторяют это как попугаи. А думать, анализировать , что, зачем , почему не хватает мозгов и духа,
Ответить
FWSPM
1771186441
да что там говорить просто феодализм какой то вернулись в средние века
Ответить
  • Читайте нас: 