Аленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории

Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе от FONBET Кубка России.

Ему нужно было определить главную легенду в современной истории «Спартака».

– Никифоров или Ковтун?

– Никифоров, Ковтун.

– Никифоров, Ковтун или Парфeнов?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов или Хлестов?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов или Павлюченко?

– Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфeнов и Павлюченко.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Мостовой?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Бесчастных?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Веллитон?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Тихонов?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Титов?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Карпин?

– Цымбаларь.