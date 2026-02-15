Введите ваш ник на сайте
Аленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории

Сегодня, 16:39
17

Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе от FONBET Кубка России.

Ему нужно было определить главную легенду в современной истории «Спартака».

– Никифоров или Ковтун?

– Никифоров, Ковтун.

– Никифоров, Ковтун или Парфeнов?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов или Хлестов?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов или Павлюченко?

– Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфeнов и Павлюченко.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.

– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Мостовой?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Бесчастных?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Веллитон?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Тихонов?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Титов?

– Цымбаларь.

– Цымбаларь или Карпин?

– Цымбаларь.

Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
Россия. Премьер-лига Спартак Цымбаларь Илья Аленичев Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771163106
Да, Илья в своё время конечно был топчик Но как бы сам Аленичев, Тихонов, Титов Были далеко не хуже
Ответить
Прокс
1771163892
А я думал шахтёр заклычковай!!
Ответить
sochi-2013
1771165308
Разве что в память.
Ответить
Интерес
1771168412
Во,задвинул! Алень...
Ответить
shurik45
1771168680
Аленичев самый титулованный из спартаковцев того времени ,да и остается сейчас . Думаю,он и есть легенда Спартака.
Ответить
Виктор Урал09
1771169736
На каждом этапе есть свои легенды, Аленичев сам один из них!
Ответить
k611
1771170639
Да все отличные игроки. Каждый внёс свой вклад в победы красно-белых...
Ответить
...уефан
1771173554
...труден выбор!...
Ответить
