Аленичев выбрал главную легенду «Спартака» в современной истории

Дмитрий Аленичев поучаствовал в блиц-опросе от FONBET Кубка России.
Ему нужно было определить главную легенду в современной истории «Спартака».
– Никифоров или Ковтун?
– Никифоров, Ковтун.
– Никифоров, Ковтун или Парфeнов?
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов.
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов или Хлестов?
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов.
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов или Павлюченко?
– Никифоров, Ковтун, Хлестов, Парфeнов и Павлюченко.
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко или Робсон?
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко и Робсон.
– Никифоров, Ковтун, Парфeнов, Хлестов, Павлюченко, Робсон или Цымбаларь?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Мостовой?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Бесчастных?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Веллитон?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Тихонов?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Титов?
– Цымбаларь.
– Цымбаларь или Карпин?
– Цымбаларь.