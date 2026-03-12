«Подвинется»: Глушенков – о конкуренции с Луисом Энрике

Максим Глушенков, нападающий «Зенита», высказался о конкуренции с Луисом Энрике в составе команды.
«Ничего страшного, подвинется. Если я своей игрой всe показываю, то тут ничего не поделаешь. Я никому не собираюсь ничего доказывать», – сказал Глушенков в интервью на «Зенит ТВ».
- В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.
- Луис Энрике сыграл 21 встречу, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.
- После 20 матчей РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» составляет одно очко.
