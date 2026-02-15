Семак рассказал об адаптации Дурана в «Зените»

15 февраля, 13:29
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы об адаптации в команде зимнего новичка Джона Дурана.

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

– Как вливается в команду новичок Джон Дуран?

– Он только начинает заниматься в общей группе – провел в ней пока полторы тренировки.

Но мнение о нем осталось таким же, как и при подписании договора аренды – игрок очень талантливый, перспективный.

Надеемся, он наберет необходимые кондиции, чтобы играть, и поможет нам.

– Были игроки, которые тренировались индивидуально во время паузы между сборами?

– У Дурана был один выходной, остальное время он работал.

– Одна из задач третьего сбора – интегрировать его в игру команды?

– В игровых упражнениях он уже участвовал. Но, конечно, надо узнать его поближе. В том числе при игре в полных составах.

Пока это был не большой футбол, а игра на более малом пространстве.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Семак Сергей
Комментарии (2)
дуран понял,что на сырожу можно ложить болт,и ему ничего не будет,получит свои лямы в полном объеме
