Игрок «Спартака» «очень нравится» Семаку

К футболисту «Локомотива» Данилу Пруцева возможен интересен со стороны двух других клубов РПЛ.

26-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

Права на футболиста принадлежат «Спартаку», контракт с которым у игрока рассчитан до середины 2028 года.

В 19:30 мск команды начнут матч между собой.

«На рынке говорят, что интерес к Пруцеву летом может проявить ЦСКА. Тем более теперь агент игрока Павел Андреев стал близок к руководству клуба. Впрочем, сейчас об активном интересе ЦСКА к Пруцеву неизвестно.

Также Пруцев очень нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Конечно, это не означает, что летом питерцы пойдут за Данилом. И всe же этот факт заслуживает внимания – у Пруцева есть и такие поклонники», – написал источник.