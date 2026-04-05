Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игрок «Спартака» «очень нравится» Семаку

5 апреля, 11:36
11

К футболисту «Локомотива» Данилу Пруцева возможен интересен со стороны двух других клубов РПЛ.

  • 26-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Права на футболиста принадлежат «Спартаку», контракт с которым у игрока рассчитан до середины 2028 года.
  • В 19:30 мск команды начнут матч между собой.

«На рынке говорят, что интерес к Пруцеву летом может проявить ЦСКА. Тем более теперь агент игрока Павел Андреев стал близок к руководству клуба. Впрочем, сейчас об активном интересе ЦСКА к Пруцеву неизвестно.

Также Пруцев очень нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Конечно, это не означает, что летом питерцы пойдут за Данилом. И всe же этот факт заслуживает внимания – у Пруцева есть и такие поклонники», – написал источник.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Пруцев Данил Семак Сергей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1775378284
Нравится как мужчина походу(
Ответить
Интерес
1775378447
Такой бизнес был бы интересен и "Спартаку" и "Локомотиву".А чё не обуть ГАЗПРОМ???
Ответить
ziborock
1775379930
Семаку все нравятся, и Лзюба и Соболев и Пруцев с Литвиновым и загорелые латинские мальчики!)))
Ответить
NewLife
1775380235
100% вброс от агента через продажный помойный сайт.
Ответить
Semenycch
1775381405
Очень похоже на ложь!
Ответить
...уефан
1775382103
...если он, кому-то и в масть по своим игровым скрепам, то это Галактионовскому Локомотиву...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775382618
Можно попробовать переобучить от свинарных манер. Глядишь станет человеком. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1775382649
А вот Пруцеву Семак нравится?
Ответить
Avitaminoz
1775420336
Как только появился интерес от ******, появились новости что Пруцев не хочет в Спартак возвращаться. Ну да ну да...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 