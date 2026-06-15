Мбаппе сказал, будет ли бороться за пост президента Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможности заняться политикой после окончания карьеры.

Ранее форвард упоминал о своих «более масштабных амбициях».

«Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции. Мне многие об этом говорят, но это не входит в мои планы.

Меня и так уже достаточно ненавидят [смеется]. Я рассчитываю оставаться более незаметным», – сказал Мбаппе.