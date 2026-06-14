Новая информация по будущему Довбни в «Спартаке»

«Спартак» не предложил новый контракт 39-летнему вратарю Александру Довбне.
Действующее соглашение голкипера истекает 30 июня. Московский клуб пока не начинал переговоры о продлении.
Сам Довбня хотел бы остаться в «Спартаке», однако в приоритете для него – продолжение игровой карьеры. Вратарь изучает альтернативные варианты продолжения карьеры на случай, если договориться со «Спартаком» не получится.
- Довбня пополнил состав красно-белых летом 2024 года.
- За полтора сезона он провел за команду лишь один официальный матч.
- Прошлым летом «Спартак» уже продлевал с ним контракт на один год.
Источник: Metaratings