Новая информация по будущему Довбни в «Спартаке»

«Спартак» не предложил новый контракт 39-летнему вратарю Александру Довбне.

Действующее соглашение голкипера истекает 30 июня. Московский клуб пока не начинал переговоры о продлении.

Сам Довбня хотел бы остаться в «Спартаке», однако в приоритете для него – продолжение игровой карьеры. Вратарь изучает альтернативные варианты продолжения карьеры на случай, если договориться со «Спартаком» не получится.