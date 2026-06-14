«Успех всей РПЛ»: Радимов – о Дугласе Сантосе в основе Бразилии на ЧМ-2026

Владислав Радимов, бывший полузащитник «Зенита», назвал попадание Дугласа Сантоса в стартовый состав сборной Бразилии успехом для всей РПЛ.
Защитник и капитан петербургского клуба вышел с первых минут на матч чемпионата мира-2026 против Марокко в Нью-Джерси. Его одноклубник Луис Энрике остался в запасе.
«Это успех не только «Зенита», но и всей РПЛ. Я не думал, что Дуглас выйдет в старте. Ожидал, что у него мало шансов появиться с первых минут. Раньше такое было сложно представить. К этому нечего добавить», – сказал Радимов.
- Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и является капитаном команды.
- За сборную Бразилии защитник провел несколько матчей, но вызов на чемпионат мира стал для него первым в карьере.
- Матч Бразилия – Марокко прошел в рамках первого тура группы C и завершился вничью 1:1.
Источник: «Матч ТВ»